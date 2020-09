Fenucci negativo al primo tampone da Covid

Dopo la notizia della positività al Coronavirus del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche l’ad del Bologna Claudio Fenucci è stato messo in isolamento fiduciario essendo stato con lui alla riunione di Lega.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina sottolinea come questa situazione di quarantena per Fenucci prosegua, ma intanto arrivano buone notizie: il primo tampone a cui è stato sottoposto l’ad rossoblù ha dato esito negativo. Se anche il secondo (previsto per martedì) darà le stesse risposte il dirigente potrà tornare a Casteldebole e riprendere i tra le altre cose anche gli incontri legati al tema restyling Dall’Ara: sul taccuino dell’ad presenti incontri con le realtà imprenditoriali legate a Caab, Fiera e Borgo Panigale per l’allestimento dello stadio temporaneo in città, per cui serve un investimento di 10 milioni di euro. Sullo sfondo resta l’ipotesi Ravenna.