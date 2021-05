Fenucci: “Mihajlovic ha fatto bene e l’1 giugno ci incontreremo”

Nell'edizione pomeridiana di Sky Sport è intervenuto l'ad del Bologna Claudio Fenucci per parlare del premio Bulgarelli, di Mihajlovic e del futuro. Ecco il suo commento:

"Bulgarelli è stato un calciatore che ha disegnato la storia del Bologna. Per noi è un esempio da far vedere e far valorizzare a tutti i giovani tifosi del Bologna. Abbiamo grande rispetto e considerazione della nostra storia che cerchiamo di recuperare con la riqualificazione dello stadio Dall'Ara. Bulgarelli è un'icona di questa meravigliosa ed è giusto ricordarlo e valorizzarlo".