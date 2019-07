Fenucci: “Lotteremo per Miha”

Tutti assieme a Sinisa Mihajlovic, tutti uniti per lui e al suo fianco in questa dura lotta.

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato durante la festa di fine di ritiro a Castelrotto. Ancora una volta massima vicinanza nei confronti di Sinisa Mihajlovic. Un cambio in panchina non è mai stato preso in considerazione: “Siamo al suo fianco in questa battaglia – ha affermato Fenucci – Il nostro compito ora è lottare e dare il massimo per lui. Siamo sicuri che tutto andrà per il meglio. La sua conferma non è mai stata in discussione e speriamo di fare una grande stagione. Grazie davvero a tutti i tifosi che ci sostengono e ci hanno sempre sostenuto”.