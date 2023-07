Fenucci: “Lo stadio temporaneo per far restare il Bologna in città”

Il Bologna ha presentato al Sindaco il progetto per lo stadio temporaneo. Questo il commento dell’amministratore delegato Claudio Fenucci: “L’operazione di costruzione dello stadio temporaneo è legata all’esigenza di trovare una struttura adeguata in cui la squadra possa disputare le gare di campionato durante per il periodo di effettuazione dei lavori al Dall’Ara, dal momento che i progettisti avevano escluso la possibilità di poter giocare allo stadio durante i lavori. L’individuazione di un’area cittadina per lo stadio provvisorio deriva dalla ferma volontà del Club, supportata dall’Amministrazione Comunale, di non spostare la squadra in un’altra città, nonostante le opportunità che ci erano state presentate. È un ulteriore investimento significativo ma necessario per mantenere il forte legame tra il Club, i suoi tifosi e il territorio. Peraltro la collocazione nell’area vicino a Fico consentirà, oltre all’ampia dotazione di parcheggi, di potere organizzare una serie di iniziative dedicate ai nostri tifosi nel pre e nel post-gara per migliorare l’esperienza della partita”.