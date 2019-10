Fenucci: “L’episodio andava almeno rivisto”

Si fa sentire anche la società dopo il discusso finale di ieri sera tra Juventus e Bologna. Dopo le parole di De Leo nell’immediato post partita, anche l’amministratore delegato Claudio Fenucci si è soffermato sulla scelta di non rivedere l’episodio al Var.

Il riferimento è ovviamente al tocco di mano di De Ligt in area al 92′, episodio che sia Irrati sia il Var Fabbri hanno giudicato regolare: “Noi per scelta societaria a caldo non commentiamo gli episodi arbitrali. Ma mi pare che De Leo abbia detto bene: l’episodio andava almeno rivisto.”

Fonte: Corriere dello Sport