Fenucci: “La prima parte di mercato è finita. Sabatini? Decideremo insieme”

"Per il mercato gli obiettivi principali erano un attaccante e un difensore centrale e sono arrivati. Abbiamo portato un calciatore che insieme agli altri può portare a una crescita collettiva. Una prima parte è finita, la squadra è completa, ma il mercato non è terminato".

" Tomiyasu ? E' del Bologna . Ci sono interessi per lui da altri club, ma al momento trattative avviate non ce ne sono. Siamo un club che negli anni ha investito molto e prima o poi dovremmo prendere in considerazione qualche cessione".

"Orsolini? Non c'è una scadenza precisa, però se dovesse uscire qualche calciatore verrà sostituto perché cerchiamo sempre di migliorarci. Cessioni all'ultimo momento non arriveranno perché non avremo tempo per prendere un sostituto".