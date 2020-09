Fenucci evita il Covid: doppio tampone negativo

La positività di Aurelio De Laurentiis dopo l’assemblea di lega di settimana scorsa non ha coinvolto l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci.

Come riporta il Resto del Carlino, ieri il dirigente era già nel suo ufficio a Casteldebole dopo qualche giorno passato in isolamento fiduciario in attesa del doppio tampone negativo. Esito che è arrivato prontamente consentendo all’Ad di rientrare al lavoro. Doppio tampone negativo anche per Hickey che si è allenato con la squadra.