Fenucci: “Entro tre anni correremo per un posto in Europa”

Intervistato dal quotidiano il Resto del Carlino, l’ad rossoblu Claudio Fenucci ha iniziato parlando di Mihajlovic: “Quest’anno il Bologna si è davvero dimostrato una famiglia. Nella vicenda di Sinisa abbiamo sempre messo davanti a tutto la salute dell’uomo. Lui d’altro canto ha sempre fatto sentire la sua presenza alla squadra e allo staff. Dire che non ci siano state conseguenze sarebbe poco oggettivo. Mihajlovic non si è mai risparmiato. La classifica rispecchia quello che la squadra ha fatto vedere in campo. Visto ciò che è successo 19 punti non sono pochi”.

Scheda 1 di 6