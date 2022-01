Fenucci: “Aspettiamo la giustizia sportiva”

Si attendono le decisioni del Giudice Sportivo

“Siamo in attesa delle determinazioni della giustizia sportiva, vedremo quali saranno le decisioni prese” queste le parole dell’a.d. rossoblù ClaudioFenucci. Probabilmente verrà assegnato lo 0-3 a tavolino a favore favore dell’Inter con successivo ricorso da parte del Bologna che verrà vinto (considerando il precedente di Juve-Napoli della scorsa stagione) e poi si dovrà trovare una data per il recupero. L’ipotesi è che la partita venga giocata il 23 febbraio visti gli impegni europei dei nerazzurri. C’è stato un piccolo errore procedurale: il Bologna ha presentato la distinta di gara caricando il documento sulla piattaforma privata della Lega. Il caso però non sussiste perché la distinta era stata precaricata e non firmata prima dell’intervento dell’Ausl, causa di forza maggiore che coprirebbe l’eventuale errore.