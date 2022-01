Fenucci: “Mercato in entrata chiuso. Skov e Dijks? Per me il caso è risolto”

"Michel è arrivato nel mercato di gennaio perché abbiamo ravvisato la necessità di rinforzare il reparto di centrocampo. E' un ragazzo già formato che ha fatto più di 130 partite in svizzera, con esperienza in Europa, e credo che si ambienterà presto. Nonostante il periodo complicato continuiamo a investire per mantenere un livello alto del club. Michel è un giocatore importante per il nostro progetto".