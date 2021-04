Femminile, domenica la ripresa con la Vis Civitanova

Impegno marchigiano per le ragazze di mister Galasso

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso, domenica 11 aprile alle 15 presso il campo Comunale di Civitanova Marche, affronterà la Vis Civitanova nella gara valida per la 3^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C.