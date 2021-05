Femminile, domenica impegno casalingo contro il Ducato Spoleto

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso, domenica alle 15, presso il campo “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia, sfiderà Ducato Spoleto nella gara valida per l’8^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C. La gara sarà disputata rigorosamente a porte chiuse.

Dopo una partita sofferta, ma mai in discussione, contro Roma XIV Decimoquarto, decisa dalle doppiette di Mastel (ora al vertice della classifica marcatrici della squadra, insieme a Magnusson, con undici realizzazioni stagionali) e Arcamone, Bassi e compagne cominciano il countdown verso il termine della stagione. Quello contro le umbre, infatti, sarà il quart’ultimo turno, che ha un peso specifico notevole per l’altissima posta in palio: le rossoblù sono prime in classifica, a 46 punti, con la Sassari Torres, la quale aspetta in Sardegna una compagine in cerca di punti salvezza come la Vis Civitanova.