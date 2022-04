Femminile, domenica il derby tra Bologna e Riccione

Il prossimo impegno del Bologna Femminile

Le ragazze di Michelangelo Galasso saranno impegnate domenica alle 15.30 presso il centro sportivo Bonarelli di Granarolo, nel derby casalingo contro il Riccione Femminile, gara valida per la 7 giornata di ritorno di Serie C; il club ricorda inoltre come tutte le partite casalinghe della squadra femminile si disputeranno a porte chiuse fino a data da destinarsi, a causa dei lavori di ristrutturazione delle tribune. Le ragazze non trovano la vittoria da tre partite ormai, sono perciò scivolate all'11° posto in classifica con 26 punti, ma la classifica è ancora molto corta, perciò sperano di bissare il successo della gara d'andata terminata 3-0 per le rossoblù.