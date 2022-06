Felsina Calcio presenta la nuova stagione: “Risultati ed etica, ecco i nostri obiettivi”

Giornata di presentazioni in casa Felsina Calcio, neo promossa in Prima Categoria. Nella sede dello sponsor Tuttobolognaweb, sono stati presentati Alessandro Ansaloni, nuovo allenatore, e Simone Paselli il nuovo direttore sportivo. Presente anche l'ex cestista Patricio Prato per una iniziativa multimediale grazie a Emmagini di cui è rappresentante.