Felsina Calcio a sostegno di Mirko Faggiano, ecco la raccolta fondi dopo il grave incidente

'Recentemente un terribile incedente ha colpito i maniera grave un nostro caro amico ed ex atleta del FELSINA calcio. Come molti di voi sapranno, Mirko Faggiano è stato coinvolto in un incidente motociclistico sulla strada di ritorno dal lavoro ed è stato in coma per 4 giorni. Miracolosamente ha riaperto i suoi occhi al mondo. Ora però necessita di una terapia fisica e di trattamenti continui per la sua riabilitazione, che sarà lunga e faticosa. Assieme ai suoi familiari ed amici, facciamo un appello al cuore ed alla generosità di tutti voi per aiutare la sua famiglia a raccogliere 10’000 euro, per sostenere le cure e per il mantenimento di cui avrà bisogno. Mirko e‘ papà di due bambini ed era lui a sostenere la famiglia. Ogni contributo potrà fare la differenza nel recupero di Mirko e quindi vi ringraziamo in anticipo per la vostra generosità ed il vostro affetto. È possibile donare in maniera del tutto sicura tramite la piattaforma GoFundMe seguendo il link qui sotto.