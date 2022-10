Felsina torna con le borse di studio ‘Un dieci in campo’

Come negli anni passati, le migliori pagelle dell’anno scolastico appena concluso e gli studenti (atleti) che sapranno colmare al meglio le proprie lacune durante l’anno scolastico appena iniziato, verranno premiati dalla società felsinea.

I tesserati Felsina, partendo dagli Under 12 fino alla Juniores, potranno ricevere in premio il kit gratuito, la quota annuale gratuita o i libri di testo per il prossimo anno scolastico.