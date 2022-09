Felsina Calcio, ecco il nuovo progetto: via agli Open Day femminile

Dopo cinque anni dalla sua fondazione Felsina Calcio apre le porte al calcio femminile. Sono previsti infatti tre sabati di Open Day gratuiti dalle 9 alle 12 presso il Centro Sportico Corticelli in via E.Zoni 2 a Bologna per il settore femminile aperto a bambine e ragazze dai 5 anni di età.

Il calcio del Felsina e i valori che trasmettiamo non sono soltanto per i ragazzi e vogliamo che anche bambine e ragazze possano sfruttare la possibilità di divertirsi con noi. Non esistono sport per soli uomini non esistono sport per sole donne, lo sport è per tutti e questo è il nostro messaggio.