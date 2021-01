Federico Dimarco: sabato al Dall’Ara ma da avversario

Tornando indietro un anno, alla sessione invernale di calciomercato, il Bologna era alla ricerca di un terzino sinistro, viste le complicazioni fisiche di Dijks e Krejci e l’adattamento forzato di Denswil.

La dirigenza rossoblù optò per richiedere in prestito all’Inter Federico Dimarco, laterale sinistro di proprietà del club nerazzurro. Sul calciatore, però, c’era anche l’interesse dell‘Hellas Verona, che alla fine si aggiudicò la corsa al classe ’97. Arrivato come sostituto di Lazovic, nel 3-4-2-1 di Ivan Juric, nel corso delle partite Dimarco si è guadagnato il posto da titolare, con ottime prestazioni e recentemente anche con gol bellissimi. Nelle ultime due gare infatti, contro Torino e Crotone, il laterale ex Parma ha segnato in entrambe le occasioni, realizzando un gol più bello dell’altro. Sabato arriva da avversario al Dall’Ara, e promette con il suo mancino affilato di segnare a quella che sarebbe potuta essere la sua nuova realtà appena un anno fa.