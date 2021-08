Febbre da Bologna: già oltre 1500 per la Ternana

Boom di biglietti venduti a solo poche ore dall'apertura della prevendita

Redazione TuttoBolognaWeb

Impazza la corsa al biglietto per la prima stagionale dei rossoblù: c'è tanta voglia di Bologna e di stadio tra i tifosi, presenti già in migliaia per l'esordio al Dall'Ara. A poche ore dall'apertura della prevendita, infatti, sono già più di 1500 i biglietti venduti per il match di Coppa Italia contro la Ternana, in programma lunedì 16 agosto alle ore 18.

Nonostante sia solo agosto, tanti tifosi fremono per tornare al Dall'Ara, in attesa di poter assistere anche al ritorno in presenza durante il campionato. Ecco alcune informazioni per l'acquisto dei biglietti, diffuse dal sito ufficiale rossoblù, con la prevendita che si è aperta ufficialmente oggi:

Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 la vendita sarà riservata agli abbonati per la stagione 2019-20, i quali avranno diritto allo sconto del 50% in ogni settore. Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 la vendita sarà aperta a tutti e gli abbonati per la stagione 2019-20 manterranno il diritto allo sconto del 50%.

I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita Vivaticket (per l’elenco clicca qui: https://bolognafc.vivaticket.it/ita/ricercapv), online (http://bolognafc.vivaticket.it/) oppure al telefono al numero 051.61.11.177.

ATTENZIONE: Le biglietterie dello stadio resteranno chiuse anche il giorno della partita.

Prezzi (biglietto intero):

Tribuna: euro 15.

Distinti: euro 10.

Curva Bulgarelli: euro 5.

Settore Ospiti: euro 5 (necessario il possesso di Tessera del Tifoso).

Prezzi (scontati per abbonati 2019-20):

Tribuna: euro 7,50.

Distinti: euro 5.

Curva Bulgarelli: euro 2,50.

I voucher di pagamento sono utilizzabili unicamente online.

L’ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai possessori di una delle seguenti certificazioni:

Certificato di avvenuta vaccinazione al Covid-19 (green pass).

Documento che attesti l’effettuazione di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti la gara.