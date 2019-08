Febbre Bologna: 1200 biglietti già venduti per Verona

Si avvicina a grandi passi il debutto in campionato per il Bologna. I rossoblu giocheranno la prima di campionato a Verona contro l’Hellas, neopromossa, domenica alle 20:45. Nel frattempo è iniziata la vendita dei biglietti dedicati ai tifosi rossoblu per la trasferta e in appena 48 ore sono più di 1200 i tagliandi venduti, lo riporta il Corriere dello Sport. Questo a testimoniare ancora una volta, dopo il boom di abbonamenti, il grande entusiasmo che circonda la squadra. Qui il link per acquistare i biglietti.