Falzarano: “A Bologna mi aspetto un Benevento compatto e una gara simile all’andata”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Francesco Falzarano per raccontare come arriva il Benevento alla sfida di venerdì al Dall’Ara. Ecco le sue parole:

“Purtroppo nel cammino del Benevento c’è stata un’inversione di tendenza. Dopo il successo di Cagliari, la squadra poteva chiudere il girone d’andata potenzialmente a 27 punti ma poi ha perso male a Crotone e ha pareggiato contro il Torino. Il pari con la Sampdoria nell’ultima giornata ha un po’ riabilitato la squadra di Inzaghi. Contro il Bologna, il Benevento non arriva come il mister sperava ma comunque con 8 punti in più rispetto la terzultima. La salvezza è l’obiettivo della strega”.