Fallo di mano – Come cambia la regola

Nuovi aggiustamenti sul fallo di mano. Il meeting generale dell’IFAB (International Football Association Board, l’unico organismo deputato al cambiamento delle regole) ha infatti ritoccato sia la fattispecie del fallo di mano classico che quella del mani in attacco (anche accidentale) che determina un gol.

Nel primo caso si tratta di una riscrittura volta soltanto a chiarire un equivoco. Nel nuovo testo infatti viene chiarito che la posizione del braccio/mano rende il corpo “innaturalmente più ingombrante” (e quindi diventa punibile) quando la posizione non è la conseguenza o non è giustificabile col movimento del corpo del giocatore in quel determinato momento. In questi casi il giocatore si assume un rischio. Niente più rigori troppo facili, un movimento chiaramente naturale renderà non punibile anche un tocco con il braccio chiaramente largo rispetto al busto.