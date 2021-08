Falletti: “Sempre bello tornare a Bologna. Potevo fare di più”

L'ex fantasista rossoblù: "Me ne sono andato con il rammarico"

Ai microfoni di TMW, il fantasista uruguaiano ha parlato anche della sua breve esperienza negativa con la maglia rossoblù: "Per me è sempre bello tornare a Bologna anche se ho fatto un po’ male, me ne sono andato con il rammarico di non aver potuto dare il massimo con quella maglia. Fare una partita del genere non è mai facile, abbiamo giocato alla grande e ci godiamo questa vittoria. Segnare 5 reti contro una squadra di Serie A non è facile e nessuno se lo aspettava. Certo abbiamo anche subito quattro gol e dobbiamo lavorare di più in questo senso, ma contro una squadra di categoria superiore sapevamo che potevamo soffrire in difesa".