Falco: “La Stella Rossa per rilanciarmi. Donadoni non si è comportato bene con me”

Filippo Falco, ex giocatore del Bologna, si è accasato alla Stella Rossa perché nessuno gli ha voluto dare fiducia nonostante la buona stagione trascorsa in A nell’anno passato con il Lecce. In Serbia ha raggiunto Diego Falcinelli, un altro ex rossoblù, e i due stasera affronteranno il Milan in Europa League. Le parole di Falco a Minuto di Recupero:

“Diego mi sta aiutando tanto con la lingua. Ma sono stato accolto molto bene da tutti. Poi allenatore e staff parlano italiano, un aiuto in più. La lingua è un ostacolo. Diego ha imparato l’inglese e mi aiuta traducendo alcune cose che magari non capisco”.