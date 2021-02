Fabio Poli: “Mi auguro che Barrow si sia ripreso. Saputo? Sarebbe strano se non investisse”

Intervistato da tuttomercatoweb, l’ex calciatore rossoblù Fabio Poli ha parlato del momento del Bologna, con il mercato e gli investimenti sul futuro in primo piano. Si parte dalla campagna acquisti:

“Il mercato del Bologna è stato particolare, scarso, e i punti di adesso sono abbastanza. Si è sempre detto che ai rossoblù serviva un giocatore di peso, ma non lo ha cercato o non lo ha trovato oppure non c’era niente che potesse fare al caso della squadra. E’ stato una campagna acquisti non convincente, c’era bisogno di un attaccante più di ogni altra cosa. Ora comunque cerchiamo di salvarci in fretta e poi potremo pianificare la prossima stagione”.