Expected points, Bologna in linea, Inter e Benevento invece…

Bologna-Atalanta, per le occasioni create e le percentuali di realizzazione delle stesse, non sarebbe dovuta finire due a due. Il sito understat propone ad ogni giornata le statistiche basate su Expected goals (cioè gol aspettati, un calcolo statistico sulle probabilità di segnare una determinata occasione in base alla posizione di tiro) e quelle degli expected points, basate appunto su expected goals a favore e a sfavore. I dati di Bologna-Atalanta parlano chiaro, gli ospiti hanno avuto un xG di 1.89, quindi molto simile al dato reale, mentre i rossoblà si sono fermati a 1.09. Ad influenzare il dato orobico ovviamente il rigore siglato da Muriel, perché i penalty hanno un xG di 0.76, praticamente il 75% di segnare dal dischetto. Per il Bologna il gol di Paz ha avuto un xG di 0.46, mentre quello di Tomiyasu di 0.29, quindi da una posizione in cui è molto difficile segnare.

