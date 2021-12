Expected points: Milan ed Empoli in over performance, Toro sotto ritmo. Bfc in linea

I dati disegnano un campionato del Bologna in linea con il 'merito', Empoli troppo su così come la viola, mentre davanti la Juve ha meno di quanto avrebbe potuto

Da inizio campionato a oggi, sommando per ogni squadra gli xG a favore e contro in ogni singola partita, si costruisce settimanalmente la classifica degli expected points, ovvero i punti attesi rispetto a quelli effettivamente conquistati. Ci sono squadre in forte over performance, ovvero che hanno più punti di quelli meritati, e squadre sotto rendimento. Il Bologna, ad esempio, è più o meno in linea: avrebbe meritato 22 punti e ne ha 24, frutto di un xG di 20.15 (23 quelli effettivamente segnati) e un xG contro di 21.54 (27 gol realmente subiti). Discorso diverso per il Torino, fermo a 19 ma con un xPTS di 24.86. Per gli expected points il Bologna dovrebbe essere decimo, con Verona nono, Fiorentina ottava e Torino settimo. In vetta dovrebbe esserci l'Inter con 34.56 punti, poi il Napoli 31.43 e la Juventus 30.71, quarta l'Atalanta e quinto il Milan con 28.28. Forte over performance per l'Empoli, che ha 23 punti ma ne avrebbe meritati 16.23. Anche la Fiorentina è in over performance, 27 punti conquistati contro un xPTS di 23.41.