Ex – Viviano verso l’Inter

All’indomani del derby vinto in rimonta contro il Milan, l’Inter corre ai ripari. Con Handanovic infortunato e Padelli che ha un po’ lasciato a desiderare, i nerazzurri hanno subito pensato all’ex portiere del Bologna. Svincolato dopo l’esperienza alla Spal e quel che è successo con lo Sporting Lisbona, Emiliano Viviano stava cercando squadra da mesi. Per un momento si era parlato anche dei rossoblu, ma il richiamo di una big sembra esser troppo forte.

In queste ultime ore, infatti, l’Inter ha avviato i contatti con il ragazzo, e sembra davvero vicina ad ottenere la sua firma. Conte non vuole lasciare nulla al caso, e pare deciso ad aggiudicarsi l’estremo difensore fino a giugno. L’ex portiere rossoblu è atteso domani alla Pinetina, dove svolgerà alcuni test fisici e poi – salvo imprevisti – potrebbe già firmare il suo nuovo contratto. Chissà che, così facendo, l’Inter non abbia tolto un possibile obiettivo di mercato proprio al Bologna: dovesse fare bene, infatti, i nerazzurri potrebbero promuoverlo secondo portiere per la prossima stagione.

Fonte: “Tuttomercatoweb”