Ex Rossoblu – Tacopina riparte dal Catania

“Sono interessato ad acquisire quote del club”. Non usa tanti giri di parole Joe Tacopina per manifestare la propria volontà di acquisire il Catania Calcio e iniziare quindi una nuova avventura nel mondo del pallone italiano. L’imprenditore americano, in passato alla guida anche di Bologna e Venezia, si prepara a ripartire dalla Serie C.

“Sono ambizioso ma un investitore serio, e il calcio ha bisogno di investitori seri. Il processo di revisione della situazione finanziaria è molto complicato a causa dei debiti assunti in passato, dunque ogni aspetto deve essere valutato con estrema attenzione, prima di formulare una proposta concreta – ha scritto in una nota ufficiale Tacopina – In un mese circa a partire da oggi, il mio team coordinato dall’avvocato Salvo Arena analizzerà tutte le questioni di rilievo relative all’azienda e infine mi prospetterà la situazione nella sua globalità. A quel punto, formulerò la mia proposta”. Tacopina si prepara quindi a ripartire dai colori rosso e azzurro, simili a quelli che lo avevano fatto conoscere al calcio italiano diversi anni fa: quelli rosso e blu del Bologna. Allora fu il socio in affari di Joey Saputo nell’anno della promozione in Serie A, ma i due si divisero una volta che il Bologna centrò quell’obiettivo.