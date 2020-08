Ex Rossoblu – Maietta si ritira dal calcio giocato

Domenico “Mimmo” Maietta dice addio al calcio giocato. L’ex capitano del Bologna ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 38 anni compiuti da meno di un mese, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura sempre nel mondo del pallone.

Maietta ha guidato la difesa rossoblù dal 2014 al 2018, risultando uno dei protagonisti della cavalcata per la promozione in Serie A e amministrando la retroguardia anche nel massimo campionato. 90 le presenze complessive con la maglia felsinea, condite anche da 1 gol messo a segno. La sua importanza è stata tanto fondamentale in campo quanto nello spogliatoio, mettendo la propria esperienza a disposizione del gruppo e facendo sempre da chioccia ai più giovani. Oggi l’annuncio di una notizia che era già nell’aria: Mimmo Maietta saluta i campi da calcio.