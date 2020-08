Ex Rossoblu – Futuro in Serie A per Destro?

Il 1 settembre si avvicina: da quella data in poi Mattia Destro sarà ufficialmente un calciatore svincolato. Scaduto il contratto con il Bologna, l’attaccante ascolano sarà libero di firmare un nuovo contratto con qualsiasi squadra. Il futuro di Destro, però, potrebbe essere ancora in Serie A, visto che ci sono diverse società interessate al suo cartellino.

La prima indiziata è il Genoa: Destro ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione con la maglia del Grifone, scendendo in campo poche volte in realtà anche a causa di una situazione di classifica tutt’altro che semplice. Ma i liguri non sono gli unici che tentano Destro: anche Torino e Udinese si sono aggiunte alla lista già formata dalla Fiorentina, con i viola che si stanno facendo avanti sempre più insistentemente. Da capire quindi quale strada sceglierà di intraprendere Destro, ma è probabile che il suo futuro sia ancora in Serie A.