Ex Rossoblu: Diego Lopez candidato alla panchina del Genoa

Sembra pronto a fare il suo ritorno su di una panchina di Serie A Diego Lopez. L’ex allenatore del Bologna sarebbe in fatti in pole position per sostituire Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Nella giornata di oggi infatti un altro ex allenatore degli emiliani, Davide Ballardini, ha rifiutato l’incarico proposto dal presidente genoano Preziosi. Questo potrebbe spianare la strada all’ex giocatore del Cagliari.

Lopez è stato allenatore del Bologna nella stagione 2014-15, aiutando il Bologna nella risalita in Serie A. Venne esonerato a 3 giornate dal termine del campionato prima dei playoff e gli subentrò Delio Rossi. Per lui 16 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte sulla panchina emiliana.