Ex Rossoblu – Anche Pulgar positivo al Coronavirus

Continuano a susseguirsi notizie riguardanti calciatori di Serie A positivi al Coronavirus. La sfilza di tamponi e test sierologici a cui tutte le squadre stanno sottoponendo i propri tesserati non stanno dando risposte confortanti: da Petagna a Boga, passando per Ceppitelli e Mirante, tutte le squadre sono coinvolte, nessuna esclusa.

Anche il Bologna, in prima persona: notizia di ieri è che Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto, e per questo dovrà seguire un periodo di isolamento di quattordici giorni. Sempre ieri è emersa la notizia di un ex rossoblù che dovrà fare i conti con la quarantena: è Erick Pulgar, attualmente in forza alla Fiorentina, che così come Mihajlovic ha effettuato il tampone che ha dato riscontro positivo. Il cileno, così come Sinisa, è asintomatico, ma non per questo dovrà violare i protocolli previsti dallo staff medico. Con la speranza di guarire il prima possibile.