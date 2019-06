Europeo Under 21 – Orsolini verso la titolarità, Calabresi confermato?

Alle ore 21 gli azzurrini sono chiamati a infiammare nuovamente il pubblico del Dall’Ara e a confermare quanto di buono si è visto nella partita di debutto contro la Spagna. L’avversario di turno è la Polonia, guidata da due conoscenze del calcio italiano, anche se entrambi sono fuori in prestito rispettivamente da Sampdoria e Fiorentina: David Kownacki e Szymon Żurkowski.

Italia che scenderà in campo con il 4-3-3, anche se si è visto nella prima partita che l’assetto potrebbe mutare in un 4-1-2-1-2 con un rombo a centrocampo. Formazione quasi invariata, con le eccezioni di Bastoni in difesa che sostituirà Bonifazi, di Cutrone che prenderà il posto di Kean, ma soprattutto l’inserimento dal primo minuto come esterno destro dell’eroe di casa: Riccardo Orsolini. Confermato come terzino destro, dopo la prestazione ordinata contro la Spagna, Arturo Calabresi. I giocatori del Bologna saranno dunque chiamati a collaborare nel settore di destra, pronti ad infiammare il loro pubblico.