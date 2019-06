Europeo Under 21 – Orsolini suona la carica, Calabresi ordinato

Comincia al 42esimo del primo tempo, quando è subentrato a Zaniolo, l’avventura in questo europeo di categoria di Riccardo Orsolini, accolto da un caldo abbraccio del pubblico del Dall’Ara. La partita non era cominciata nel migliore dei modi per gli azzurrini, pronti, via e doccia gelata a causa dello splendido gol di Dani Ceballos. Ci pensa Federico Chiesa a capovolgere la situazione con una grande doppietta, la chiude Lorenzo Pellegrini guadagnando e trasformando un rigore.

Per La gazzetta dello sport la prestazione di Orsolini è da 7: ‘Gasato dal suo pubblico, entra e sgasa a destra, diventando un fattore, con l’azione del 2-1 e cross del rigore. Scelta giusta, il suo ingresso’. Arturo Calabresi ha invece giocato per tutti i 90 minuti, a destra, come terzino bloccato limitando le discese sulla fascia, 6,5 per lui: ‘Soppesa ogni tocco con attenzione, soffre in avvio ma poi trova coraggio, si alza più spesso. Qualche sbavatura, però senza conseguenze’.