Europeo Under 21 – La fredda Polonia soffre il caldo emiliano

In questi giorni parlare di caldo a Bologna può assumere un duplice significato: puoi riferirti al calore del pubblico del Dall’Ara o al caldo torrido che ha invaso la città. La Polonia, dopo la partita giocata e vinta per 3-2 contro il Belgio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sembra avere timore maggiormente per la seconda accezione del termine, queste sono le dichiarazioni del c.t. dei polacchi Czeslaw Michniewicz:

“Non avevamo l’aria condizionata, siamo felici del fatto che si giochi di sera: fa molto caldo e contro il Belgio lo abbiamo un po’ accusato. Speriamo che l’organizzazione faccia di tutto per rinfrescarci lo spogliatoio”; l’allenatore invece sembra dare l’impressione di sottovalutare leggermente il fattore Dall’Ara: “Sono abituato, ho giocato una finale a Wembley”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport