Europeo Under 21 – Forfait Orsolini

L’Italia Under-21 per la partita contro il Belgio quasi sicuramente dovrà rinunciare all’impiego di Riccardo Orsolini. Il referto medico dice sublussazione acromioclavicolare alla spalla sinistra, infortunio avvenuto a causa di una caduta durante il primo tempo di Italia – Polonia, gli azzurrini di mister Di Biagio dovranno quindi rinunciare all’esterno del Bologna autore di due buone prestazioni e di un fantastico gol annullato però dal Var. Le speranze di rivedere Orsolini con la maglia dell’Italia Under 21 rimangono appese a un filo, tutto dipenderà non solo dal risultato contro il Belgio, ma anche dai verdetti che giungeranno dagli altri campi. Tempi stretti anche nel caso l’Italia giungesse in semifinale, quasi certo invece il recupero in vista della finale. Lo riporta Il Resto del Carlino.