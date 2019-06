Europeo Under 21 – Elogio di Di Biagio al Dall’Ara

Al Dall’Ara ieri sera è stato spettacolo, 3-1 dell’Italia sulla Spagna e lo stadio con il suo pubblico ha fatto da cornice ad una prestazione indimenticabile per gli uomini di mister Di Biagio. Una tale atmosfera e un tale entusiasmo sono sorprendenti per una competizione giovanile e lo stesso allenatore ha così commentato:”Un pubblico straordinario, da brividi: voglio ringraziare tutti per questa fantastica serata: complimenti ai tifosi”. A fine partita il c.t. invita i suoi a fare un giro sotto la curva per ringraziare il tifo “Davvero un pubblico speciale, che meritava questa grande gioia: una serata irreale per quanto è stata fantastica. Però non possiamo stupirci dei trentamila sugli spalti, sapevamo che ci sarebbe stato il pienone e sapevamo anche della bravura dei nostri avversari”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.