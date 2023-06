Europeo Under 19 – Duello tutto rossoblù?

I rossoblù per l'Europeo Under 19

In casa Italia il commissario tecnico Bollini ha inserito nella lista dei 27 tre giocatori rossoblù, sono Bagnoli, Stivanello e Raimondo, ma dovrà ancora sciogliere le riserve sui convocati definitivi per la rassegna. Il portiere se la gioca con Palmisani del Frosinone per il ruolo di dodicesimo, il titolare sarà Mastrantonio della Roma, mentre la punta Raimondo sgomiterà al cospetto di Turco e Mancini della Juve, D'Andrea del Sassuolo, Cherubini della Roma e Koleosho dell'Espanyol. L'Italia affrontare Malta, Portogallo e Polonia nel girone e nella nazionale polacca è sicuro del posto Kasper Urbanski, il quale però è in scadenza di contratto a giugno con il Bologna e Giovanni Sartori preme per il rinnovo. La rassegna sarà dal 3 al 16 luglio.