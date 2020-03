Europa League – UFFICIALE: la Roma non parte per Siviglia

L’emergenza Coronavirus comincia ad attaccare anche le competizioni europee. Dopo la partita di ieri giocata a porte chiuse tra Valencia ed Atalanta e lo stop diramato dal governo di Madrid di tutti i voli da e per l’Italia, a pagarne il prezzo sarà la Roma. La formazione giallorossa doveva partire oggi per Siviglia, dove domani avrebbe giocato gli ottavi di andata di Europa League.

L’ok del governo spagnolo per l’arrivo dei giallorossi è però mancato e salvo clamorosi dietrofront delle prossime ore, la Roma non partirà per Siviglia. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato lo stesso club capitolino con una comunicato sul proprio sito ufficiale e sui propri canali social. Si attendono ulteriori dettagli da parte della UEFA.