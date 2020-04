Eurolega ed Eurocup, decisione definitiva il 24 maggio

La decisione finale sulla prosecuzione o meno di Eurolega ed Eurocup sarà presa il 24 maggio. E’ questa la decisione del Board Esecutivo di ECA, incontratosi nuovamente in videoconferenza. La speranza è ancora quella di poter terminare la stagione, anche cambiando il format. Per l’Eurocup, competizione in cui la Virtus è ancora impegnata, si parla di concluderla tra il 4 e il 17 luglio. Per l’Eurolega invece le date pensate al momento sono tra il 4 e il 26 di luglio.

Se si concretizzasse la ripartenza, l’eventuale periodo di quarantena durerà dal 29 maggio fino all’11 giugno. Gli allenamenti inizieranno il 12 giugno, e dureranno fino al 2 luglio. Il 24 maggio, in ogni caso, si inizierà anche a discutere della stagione 2020-21 con tutte le sue questioni organizzative: date, formato, squadre partecipanti e tutte le precauzioni del caso. I club hanno supportato in maniera unanime le decisioni del Board di ECA.

Fonte: Euroleague Basketball.