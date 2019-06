Euro Under 21 – Un biscotto amaro

Si temeva il biscotto e così è stato: Francia e Romania non vanno oltre lo 0-0, risultato che condanna l’Italia Under 21 all’eliminazione da questo europeo di categoria e dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due squadre non avevano motivo di farsi male a vicenda ed è giunto il risultato che qualifica entrambe. Con la fine di questa competizione si congedano dall’Under 21 i calciatori del Bologna Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi, da adesso in poi potranno giocare infatti solamente i giocatori nati a partire dal 1998. Mister Di Biagio dovrebbe essere invece ai saluti, per la sua sostituzione il favorito sembra essere Alberico Evani, che già fu allenatore dell’Under 21 ad interim ed attualmente è collaboratore tecnico nella nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini.

L’Emilia Romagna invece ospiterà ancora due partite di questa competizione: le due semifinali si terranno a Reggio Emilia e Bologna dove rispettivamente se la vedranno per un posto nella finalissima Spagna – Francia e Germania -Romania. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.