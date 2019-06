Euro Under 21 – L’Italia è ancora in gioco

Le dirette concorrenti dell’Italia alla qualificazione come migliore seconda della fase a gironi non dovevano vincere ieri sera con almeno tre gol di scarto. Austria – Germania è terminata 1-1, con i tedeschi che accedono sia alla semifinale dell’Europeo che alle olimpiadi di Tokyo 2020. Se l’Italia dovesse superare la fase ai gironi se la dovrebbe vedere proprio contro la Germania.

Spauracchio a causa della Danimarca, sarebbe bastato un gol in più e l’Italia sarebbe stata eliminata, ma i danesi, a cui è anche stato giustamente annullato un gol per fuorigioco, hanno sprecato molto e non sono riusciti a spingersi oltre al 2-0 contro la Serbia. Questa sera terminerà l’attesa degli azzurrini, a Cesena a partire dalle ore 21 si giocherà Francia – Romania. Entrambe sono a 6 punti, in caso di pareggio l’Italia sarebbe eliminata. Un successo dei Rumeni garantirebbe in ogni caso la qualificazione in Italia, invece dovesse vincere la Francia, servirebbero almeno 3 gol di scarto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.