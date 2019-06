Euro Under 21 – L’Emilia Romagna è trainante

Si potrebbe definirlo un en plein: tre partite sono state giocate dagli azzurrini in Emilia, due al Dall’Ara e una al Mapei Stadium e in tutte le occasioni si è registrata una grande risposta da parte dei tifosi: è stato sempre sold out. In tutto i biglietti venduti per la competizione sono fino ad adesso 220mila. Si va verso tutto esaurito anche per la finale di Udine, sono già stati venduti 24.705 biglietti. Non solo calcio giocato, ma anche raccontato: questa sera a Cattolica Federico Buffa , dopo essere stato anche in Piazza Maggiore a Bologna con il suo resoconto sul mondiale del 1982, porterà in scena lo spettacolo ‘Esta noche juega El Trinche’, un viaggio attraverso la carriera di Tomàs Carlovich, tra aneddoti e suggestioni, nonché uno sguardo sulla dimensione socio-politica dell’Argentina degli anni 70. Tentativi anche di coniugare l’arte con il calcio: fino all’8 Settembre sarà aperta a Reggio Emilia presso Palazzo Magnani la mostra ‘L’Arte del Gol’, un percorso tra pittura, scultura e fotografia. Inoltre nel corso dell’Europeo la regione è stata attraversata dai fan village itineranti e talk show con ospiti d’eccezione: Javier Zanetti, Arrigo Sacchi, Gianluca Zambrotta e Paolo Condò solo per citarne alcuni. Questo Europeo Under 21 continua quindi a confermarsi un evento di grande interesse e non legato esclusivamente al terreno di gioco. Lo riporta Il Resto del Carlino.