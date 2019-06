Euro Under 21 – Le pagelle di Calabresi

Vittoria dolceamara per l’Italia Under 21 contro il Belgio, la goleada della Spagna contro la Polonia ha infatti seriamente inguaiato gli azzurrini. Arturo Calabresi è stato il rappresentate del Bologna in questa partita rimanendo in campo per tutti i 90 minuti. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 6:”Partecipa all’azione del primo gol con un buon movimento, poi sta nel suo. Non demerita. Piccola sbavatura nel controllo di Verschaeren“. Conferma questo voto anche Il Resto del Carlino:”Torna titolare dopo una partita di assenza, è attento in chiusura e piazza un bel paio di cross all’inizio, poi vive una serata tranquilla portando sempre il tuo mattoncino.”