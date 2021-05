Euro 2021: ecco i rossoblù che parteciperanno

I giocatori del Bologna già certi di un posto ai prossimi Europei

Dopo la gara con la Juventus , l'ultima del campionato, per alcuni giocatori rossoblù inizieranno gli Europei. Se l'Italia non vedrà giocatori del Bologna presenti in rosa vista l'esclusione sia di Soriano che di Orsolini , non mancheranno comunque in altre nazionali dei rappresentanti felsinei.

Mattias Svanberg prenderà parte agli Europei con la sua Svezia, convocato ieri nella lista dei 26 dal ct Andersson. Per il centrocampista svedese si preannuncia un'estate piuttosto calda complice anche la questione mercato, e anche per questo la vetrina internazionale potrà dargli maggiore risalto. Un altro certo del posto è Lukasz Skorupski, chiamato dal neo ct polacco Paulo Sousa come terzo portiere, con il fiorentino Dragowski escluso. Punto interrogativo per quanto riguarda Skov Olsen, già nel giro della nazionale maggiore: se la Danimarca non dovesse però sceglierlo, per l'esterno è già pronto un posto agli Europei under 21. Proprio a questa competizione non dovrebbe unirsi Emanuel Vignato, nonostante le ultime buone apparizioni in rossoblù. Il modulo di Nicolato, il 3-5-2, non si sposa con le caratteristiche dell'italo-brasiliano.