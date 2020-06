eSports – Bologna in campo per la final eight della Esportsitalia.com Cup

Si conclude oggi la Esportsitalia.com Cup. Questa sera è in programma la fase finale del torneo per FIFA20 ideato da eSportsitalia.com in collaborazione con eSports Academy e Hexon eSports. Il format ha visto la partecipazione di 10 fra i più importanti team di eSerie A con oltre 100 partite disputate nell’arco di un intero mese.

Il pro player del Bologna Barba21 si è qualificato alla Final Eight della competizione ed incontrerà Lazio Esports nei quarti. L’eventuale semifinale lo vedrà opposto alla vincente di Fiorentina Esports-Atalanta Esports. Le altre squadre qualificate sono Parma, Inter, Sassuolo e Sampdoria. I match potranno essere seguiti sull’account Twitch di BolognaEsports a partire dalle 20:30.

Di seguito il programma della Final Eight in modalità Bo2, ovvero al meglio delle 2 partite.

Fiorentina Esports Vs Atalanta Esports

Bologna Fc 1909 eSports Vs Lazio Esports

Parma Esports Vs Inter | Qlash

Sassuolo Esports Vs Sampdoria Esports

Fonte: Bologna sito ufficiale.