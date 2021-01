Esordio in rossoblù per Soumaoro

In occasione di Juventus-Bologna, all’inizio della del secondo tempo, ha fatto il suo ingresso in campo per la prima volta in maglia rossoblù, Adama Soumaoro. Si tratta del 922esimo giocatore della storia del Bologna.

Subentrato al posto di De Silvestri, l’ex Genoa si è posizionato al centro della difesa al fianco di Danilo mostrando già una buona condizione atletica e una forte fisicità. Il francese sembra aver così scalato rapidamente le gerarchie imposte da Sinisa Mihajlovic nel pacchetto arretrato, dimostrandosi pronto fin da subito. Nel secondo tempo di ieri Tomiyasu è scalato terzino e il Bologna ha avuto per il primo quarto d’ora il controllo della gara, anche grazie all’ingresso in campo di Soumaoro. Sicuramente potrà rappresentare una risorsa importante in più per il girone di ritorno del Bologna.