Come riporta il sito ufficiale del Bologna: “In occasione di #BFCSpezia di ieri ha esordito con la maglia rossoblù il bolognese Simone Rabbi, il 918° giocatore della storia del nostro club”. Soddisfazione personale dunque per il ragazzo da poco diciannovenne, nonostante il risultato finale non sia stato positivo per i rossoblù. Un Bologna che ha ripreso gli allenamenti questa mattina in vista della partita di domenica contro il Crotone con una seduta a porte chiuse.