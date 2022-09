Esonero Mihajlovic – Nervo: “Con quei numeri il calcio non fa sconti”

Il mondo del calcio è fatto di risultati, lo sa bene Caro Nervo bandiera del Bologna per tanti anni partendo da Ulivieri e passando da Mazzone e Guidolin. Sono stati quelli, unite a prestazioni sottotono a far scattare la decisione dell'esonero:

"Mihajlovic ha dato tanto alla città e Bologna ha fatto altrettanto - le parole di Nervo al Carlino - Ma il calcio non fa sconti e purtroppo quando i risultati non arrivano si paga il conto. D'altronde i numeri erano chiari con 4 vittorie in 24 partite. Adesso la cosa più importante è che Mihajlovic guarisca: da questo punto di vista può essere sicuro che avrà sempre l’affetto non solo dei bolognesi, ma di tutte le persone che hanno un cuore. E io sarò sempre il primo a tifare per lui".